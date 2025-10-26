Fürth: Klaus stellt sich hinter Trainer Kleine

Felix Klaus (33) will im kommenden Spiel auch für seinen Trainer kämpfen. „Wenn du keine Erfolge hast, steht jeder in der Kritik. Auch der Trainer, aber das ist ja auch gar nicht mein Job darüber zu urteilen. Ich werde alles geben für den Trainer, solange ich auf dem Platz stehe“, zitiert die ‚Bild‘ den Leistungsträger von Greuther Fürth.

Nach der erneuten Niederlage ist der Trainerstuhl von Thomas Kleine gehörig in Schieflage geraten, das Pokalspiel am kommenden Mittwoch (18 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern soll für den Coach zum Endspiel werden. Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner stellt klar: „Wir wollen dieses Spiel angehen, wie ein kleines Finale.“