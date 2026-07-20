Nach Final-Pleite: Scaloni kündigt Entscheidung an

Die Ära von Lionel Scaloni als argentinischer Nationaltrainer könnte noch in diesem Jahr zu Ende gehen. „Ich werde mit dem Präsidenten sprechen. Ich habe eine Vorstellung davon, was ich tun möchte“, leitete der Übungsleiter im Anschluss an die 0:1-Finalniederlage gegen Spanien ein und führt aus: „Ich werde den Vertrag erfüllen, und dann wahrscheinlich aufhören. Ehrlich gesagt muss ich erst einmal nachdenken, denn ich weiß nicht, ob ich jemals wieder etwas so Großes wie das hier schaffen werde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Scaloni steht noch bis Ende dieses Jahres beim AFA unter Vertrag. „Vielleicht müssen wir uns unterhalten. Ich bin dem Präsidenten dankbar, dass er mir eine solche Chance gegeben hat und dass ich in dieser Position bin“, ergänzte er unter Tränen.