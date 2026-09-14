Statt des erhofften Aufstiegskampfes muss Hannover 96 nach einem erschreckend schwachen Saisonstart plötzlich sogar nach unten gucken. Mit nur vier Punkten aus den ersten fünf Partien in der zweiten Bundesliga rangieren die Niedersachsen auf Rang 15.

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Der Fehlstart hat Konsequenzen: Wie Hannover offiziell bekanntgibt, muss Cheftrainer Christian Titz die Koffer packen. U23-Coach Lars Barlemann wird die Profis interimsweise auf das anstehende Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (13:30 Uhr) vorbereiten.

Hannover 96 hat Christian #Titz von seiner Tätigkeit als Cheftrainer der #H96-Profimannschaft freigestellt. Auch Co-Trainer André #Kilian wird von seinen Aufgaben entbunden. Für das Spiel gegen Bochum gibt es eine Interimslösung.#NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/NxkBvdfyhG — Hannover 96 (@Hannover96) September 14, 2026

Titz war im vergangenen Sommer mit dem klaren Aufstieg eingestellt worden, die 96er kurzfristig wieder ins Oberhaus zu führen. Durch einen sportlich schwachen Schlussspurt verpasste der 55-Jährige in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft den Aufstieg trotz guter Ausgangslage. In diesem Jahr sollte es besser werden.

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Doch danach sah es nicht aus. Am Freitagabend verlor Hannover mit 1:2 beim Überraschungstabellenzweiten 1. FC Nürnberg. Vor allem in der Offensive wollte der Titz-Mannschaft erneut kaum etwas gelingen. Der selbsternannte Aufstiegsfavorit hat nach fünf Spieltagen die drittschwächste Torausbeute, konnte bisher nur fünf Treffer erzielen.

Wagner in den Startlöchern

Geschäftsführer Jonas Boldt drückte die Entlassung des Coaches letztlich durch und überzeugte auch Aufsichtsratschef Martin Kind, der als Titz-Fürsprecher galt. Als möglicher Titz-Nachfolger wird Sandro Wagner ganz heiß gehandelt. Mitch Kniat, Alexander Blessin, Dimitrios Grammozis, Steven Cherundolo und Loïc Favé wären dann aus dem Rennen.