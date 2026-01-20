Köln bangt um El Mala

Der 1. FC Köln muss am Wochenende vielleicht ohne Said El Mala auskommen. Laut ‚Bild‘ konnte das 19-jährige Ausnahmetalent aufgrund einer Erkältung nicht mittrainieren. Deshalb ist auch noch nicht sicher, ob El Mala im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17:30 Uhr) zur Verfügung stehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bessere Nachrichten gibt es bei Joël Schmied. Der 27-jährige Schweizer steht vor der Rückkehr ins Teamtraining. Nach überstandener Muskelverletzung soll der Innenverteidiger am Freitag wieder mit seinen Teamkollegen trainieren und könnte sogar für die Freiburg-Partie in den Kader zurückkehren.