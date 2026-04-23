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Weltmeisterschaft

Völler schafft Klarheit bei Nagelsmann

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Bundestrainer Julian Nagelsmann @Maxppp

Rudi Völler ist sich sicher, dass Julian Nagelsmann mindestens bis 2028 Trainer der deutschen Nationalmannschaft bleibt. Im Rahmen des Halbfinals im DFB-Pokal zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern (0:2) äußerte sich der Direktor der A-Nationalmannschaft gegenüber ‚Sky‘: „Auch beim DFB sind sie total zufrieden, wie Julian das macht. Was nach der EM 2028 wird, das kann ich noch nicht sagen bei ihm. Bis 2028 aber auf jeden Fall.“

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Völler schwärmt: „Julian ist ein Top-Trainer. Der ist total empathisch. Ich weiß, wie er mit den Spielern umgeht. Was Besseres kann man sich nicht wünschen.“ Zuletzt wurde Nagelsmann mit mehreren Topklubs aus der Premier League in Verbindung gebracht. Manchester United soll sogar einen zeitnahen Vorstoß planen. Ob dieser von Erfolg gekrönt wäre, ist zumindest fraglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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