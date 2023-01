Sosa offen für Angebote: „Wenn etwas Gutes kommt…“

Borna Sosa zeigt sich offen für einen Vereinswechsel noch in diesem Winter. „Alles kann passieren, alles ist offen“, so der kroatische Linksverteidiger des VfB Stuttgart gegenüber ‚Sky‘, „ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und fühle mich wie zu Hause, aber wenn etwas Gutes kommt, dann will man vielleicht einen weiteren Schritt machen. Das ist auch normal.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch will Sosa abwarten, bemerkt allerdings: „Stuttgart ist auch froh, wenn ein Angebot kommt - in der Zukunft oder jetzt.“ In der Tat soll der VfB bei einer Ablöse-Offerte von mindestens 18 Millionen Euro bereit sein, seinen 25-jährigen Leistungsträger ziehen zu lassen.

Lese-Tipp

Wolfsburg: Kovac will Guilavogui halten

Zehn Tage ist das Winter-Transferfenster noch geöffnet. Sosa mag derzeit zwar verletzt sein, hat aber nicht nur bei der WM in Katar seinen Wert bewiesen. Bis 2025 ist ist der Flankenkünstler noch an die Schwaben gebunden. In Bad Cannstatt können sie allerdings jeden Euro gebrauchen.