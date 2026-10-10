Rolle rückwärts bei Carvajal

Dani Carvajal (34) könnte nun doch in Kürze beim FC Getafe anheuern. Gegenüber ‚Cadena Cope‘ erklärt Getafe-Präsident Ángel Torres, dass die Liga die Verpflichtung abgesegnet hat: „Die Prüfung von LaLiga ist bereits bestanden.“

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Torres führt aus, dass er selbst eine persönliche Bürgenschaft übernommen hat, um Carvajal registrieren zu können. In der kommenden Woche könnte der Deal finalisiert werden. Der Rechtsverteidiger hatte bereits den Medizincheck beim Madrider Vorortklub absolviert, aufgrund von Problemen mit dem Financial Fairplay drohte der Coup aber noch zu platzen.