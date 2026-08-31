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Bundesliga

Transfer-Gespräche: Werder stellt Mbangula frei

von Dominik Schneider - Quelle: werder.de
Samuel Mbangula vor dem Spiel @Maxppp

Bei Werder Bremen gibt es Bewegung auf der Seite der Abgänge. Der Bundesligist teilt offiziell mit, dass Samuel Mbangula (22) und Julian Malatini (25) heute nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, weil beide Profis für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt wurden.

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Während es um Malatini zuletzt eher ruhiger war, soll Mbangula die Kassen füllen, um einen Ersatz für Jens Stage (29) verpflichten zu können. Der Königstransfer des vergangenen Sommers wurde mit dem FC Bologna und Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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