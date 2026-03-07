Bayern-Flirt Banjaqui heiß begehrt

Der FC Bayern ist mit seinem Interesse an Verteidiger Daniel Banjaqui nicht allein. Laut dem Portal ‚TEAMtalk‘ sind gleich sieben Klubs aus der Premier League am 17-Jährigen interessiert. Neben dem FC Liverpool, dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und Manchester City verfolgen auch Manchester United, Newcastle United und Tottenham Hotspur intensiv die Entwicklung des Portugiesen.

Eine Vertragsverlängerung bei Benfica Lissabon hat sich in den vergangenen Wochen zerschlagen, deshalb wird die Personalie für den kommenden Sommer heiß. Die Münchner beobachten Banjaqui intensiv, der Rechtsverteidiger hat im Moment eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen. Bis 2027 ist er noch an Benfica gebunden.