Tuchel „besteht auf Dembélé“ | „Rodrygo Goles“ verzückt Madrid

Tuchel und Dembélé wiedervereint?

Thomas Tuchel ist so etwas wie der Ziehvater von Ousmane Dembélé. Unter der Führung des aktuellen Bayern-Trainers legte der Franzose einst in der Saison 2016/17 bei Borussia Dortmund eine Leistungsexplosion hin, die ihm nach nur einem Jahr einen 140-Milionen-Wechsel zum FC Barcelona bescherte. Sechs Jahre später könnten sich die Wege erneut kreuzen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Tuchel die Bayern aufgefordert, Dembélé im Sommer zu verpflichten. „Tuchel und der FC Bayern bestehen auf einer Verpflichtung von Dembélé“, so der Titel der katalanischen Sportzeitung.

Dabei beruft sich die ‚Mundo Deportivo‘ allerdings auf andere Medien. Fakt ist: Barça muss im Sommer Einnahmen generieren. Der Verkauf von Dembélé würde einige Millionen in die leeren Kassen spülen. Zudem würden die Blaugrana das fürstliche Gehalt einsparen. Ob Bayern angesichts der notwendigen kostspieligen Stürmerverpflichtung bei dem teuren Spaß mitspielt, sei mal dahingestellt.

Real Madrid stellte sich in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Titel in den Schrank. Darunter alleine fünf Champions League-Trophäen. Am gestrigen Samstag streckten die Königlichen erstmals seit acht Jahren wieder den spanischen Pokal in den Nachthimmel. Gegen Außenseiter CA Osasuna (2:1) beendeten die Blancos ihre lange Titeldurststrecke in der Copa del Rey.

Die spanische Presse feiert vor allem Doppelpacker Rodrygo. Oder wie die ‚Marca‘ schreibt: „Rodrygo Goles“, angelehnt an dessen Nachnamen Goes. Dabei honoriert die Madrider Tageszeitung die Entwicklung des 22-Jährigen in dieser Saison: „Es ist das i-Tüpfelchen einer spektakulären Saison für Rodrygo, die zweifellos einer der Konsolidierung als Stammspieler bei Real Madrid und die seines Aufstiegs zu einem großen Weltstar ist.“ Die ‚as‘ ist ebenfalls der Meinung, dass der Brasilianer langsam aus dem Schatten seiner prominenten Kollegen heraustritt: „Man muss schon sehr gut sein, um sich die vorderste Reihe mit Vinicius und Benzema zu teilen und als Hauptdarsteller bei den letzten großen Titeln dieser legendären Mannschaft auf den Fotos zu sein.“