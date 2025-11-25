Angebot für Bayern-Kandidat Maignan

Mike Maignan (30) könnte dem AC Mailand doch über den kommenden Sommer hinaus erhalten bleiben. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Rossoneri die Gespräche über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts wieder aufgenommen. Auf dem Tisch liegt demzufolge ein Zwei- oder Dreijahresvertrag, der dem Torhüter fünf Millionen Euro jährlich einbringen würde.

Offen ist laut der italienischen Sportzeitung jedoch, ob Maignan überhaupt in der Modestadt verlängern möchte. Der Franzose hat mit dem FC Chelsea, dem FC Bayern München und Juventus Turin dem Vernehmen nach attraktive Optionen.