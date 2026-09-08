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Bayern-Abschied: Kane hat ein Wunschziel

von Julian Jasch - Quelle: Sport1
Harry Kane beim Torabschluss @Maxppp

Nach seiner Zeit beim FC Bayern hat Harry Kane (33) allem Anschein nach ein Wunschziel ins Auge gefasst. Der englische Superstar würde eher in der MLS als in Saudi-Arabien anheuern, berichtet ‚Sport1‘. Zudem sei der Mittelstürmer „großer Fan von Florida und den nahegelegenen Bahamas“.

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Die kommenden Jahre will Kane aber zunächst an der Säbener Straße verbringen. Dem Vernehmen nach arbeiten die Parteien an einer Verlängerung über 2027 hinaus. Im Gespräch ist eine neue Laufzeit bis 2029 oder 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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