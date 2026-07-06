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Traum-Vertrag: Özcan hat unterschrieben

von Julian Jasch - Quelle: A Spor | Murat Özen | Yagiz Sabuncuogl
Salih Özcan hat gut lachen @Maxppp

Salih Özcan (28) schließt sich Besiktas an. Laut ‚A Spor‘ hat sich der defensive Mittelfeldspieler mit dem türkischen Spitzenverein auf ein bis 2029 gültiges Arbeitsverhältnis verständigt. Jährlich winke dem türkischen Nationalspieler (32 Länderspiele) ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro.

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Update (15:11 Uhr): Nach Informationen von Yagiz Sabuncuoglu beinhaltet der Dreijahresvertrag die Option auf eine weitere Saison.

Dem vereinsnahen Journalisten Murat Özen zufolge hat Özcan am Bosporus sogar schon unterschrieben. Aufgrund seines ausgelaufenen BVB-Vertrags wird keine Ablöse fällig. Nach Özcan will Besiktas auch die Verpflichtungen von Alexander Nübel (29/FC Bayern) und Leandro Trossard (31/FC Arsenal) schnellstmöglich zu Papier bringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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