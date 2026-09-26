Real verkündet genaue Mbappé-Diagnose

Möglicherweise kommt Kylian Mbappé mit einem Schock und einer einigermaßen kurzen Pause davon. Real Madrid hat verkündet, dass beim französischen Stürmer eine „Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks“ diagnostiziert wurde. Die ‚as‘ schätzt Mbappés Ausfallzeit auf zwei Wochen. Der Clásico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober soll nicht in Gefahr sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026

Allerdings können die Königlichen dahingehend aufatmen, dass weder Meniskus noch ein Kreuzband betroffen sind. Nach Mbappés Auswechslung im Spiel gegen die Türkei (1:0) herrschte zunächst große Sorge um den Superstar. Der französische Fußballverband war im Anschluss noch von einer Sehnenverletzung ausgegangen.