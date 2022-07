Juve plant „Doppelschlag“ | Núñez liefert, Haaland enttäuscht

Juve plant Transfer-Doppelschlag

Nach den Verpflichtungen von Ángel Di Maria und Paul Pogba visiert Juventus Turin ein weiteres mal einen „Doppelschlag“ auf dem Transfermarkt an. Denn nach Pogbas unglücklicher Verletzung und dem Abgang von Aaron Ramsey drückt in Juves Mittelfeldzentrale der Schuh. Die Alte Dame setzt nun zum „Angriff auf Paredes“ an, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ heute auf ihren Innenseiten. Paris St. Germain hat einem Abgang von Leandro Paredes „bereits zugestimmt“. Bei den Rahmenbedingungen herrscht jedoch noch Uneinigkeit. Juve will den Sechser ausleihen, PSG will den Argentinier lieber zur Gänze loswerden und zu Geld machen. Im Angriff sehnt sich Juve hingegen nach einer Rückkehr von Álvaro Morata. In Anthony Martial von Manchester United haben die Bianconeri aber eine mögliche Alternative gefunden. Ein erster Kontakt zu Martials Agenten wurde bereits hergestellt.

Haaland - Núñez 0:1

Im Community Shield Cup kreuzten Manchester City und der FC Liverpool am gestrigen Samstag die Klingen. Im ewigen Trainer-Duell zwischen Pep Guardiola und Jürgen Klopp durfte Letzterer sein breites Grinsen aufsetzen. Die Reds verursachten bei ihrem Ligarivalen einen „Community-Blues“, schrieb die ‚Manchester Evening Post‘ am heutigen Samstag. Liverpool schnappte sich nach einem 3:1-Sieg die geschichtsträchtige Trophäe. Im Mittelpunkt stand unter anderem das Stürmerduell der jeweiligen Neuzugänge Erling Haaland (City) und Darwin Núñez (Liverpool). Die Entscheidung für die Reds besorgte letzten Endes Núñez. Für die ‚Sun‘ ist klar: Der Uruguayer hat „Haaland in den Schatten gestellt“. Citys Neuzugang aus Dortmund sieht sich heute hingegen in den britischen Medien gröberer Kritik ausgesetzt. Haaland muss sich auf der Insel wohl noch beweisen. In genau einer Woche bekommt der sprintstarke Torjäger zum Premier League-Auftakt gegen West Ham sicherlich die nächste Chance.

Dembélés Herz schlägt für Barça

Der Verlängerung von Ousmane Dembélé ging ein zäher Vertragspoker voraus. Die Gespräche zwischen dem Beraterteam des Franzosen und den Katalanen dauerten über das Vertragsende des Flügelstürmers hinaus an. Letzten Endes war für Dembélé jedoch klar: Es gibt nur eine Option und die heißt Barcelona. „Dembélés Herz schlägt für die Blaugrana“, prangt auf der heutigen Titelseite der ‚Sport‘. Im Laufe seines Engagements für Barça soll der Edeltechniker an Reife gewonnen haben. „Dembouz ist nicht mehr der etwas schüchterne und introvertiert aussehende Typ. Sein Ansehen in der Umkleidekabine und sein Engagement für das Team sind gewachsen“, schreibt das Fachblatt. Die Entscheidung pro Barcelona beflügelte den Außenbahnspieler. Dies machte sich bislang auch in den bisherigen Testspielen der Katalenen bemerkbar, in den Dembélé auf Rechtsaußen glänzte.