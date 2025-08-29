BVB liegt erstes offizielles Beier-Angebot vor

Vor einem Jahr war Maximilian Beier für 28,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund gewechselt. Die erste Spielzeit verlief mit Höhen und Tiefen, dennoch hat der pfeilschnelle Angreifer vor allem in der Premier League einen Markt.

Und wie ‚Sky Sports‘ berichtet, geht der FC Brentford jetzt in die Vollen. Demnach haben die Bees dem BVB ein erstes Angebot unterbreitet, das bei 52 Millionen Euro liegt. Etwaige Bonuszahlungen werden nicht genannt. Sollte der Wechsel für diese Summe über die Bühne gehen, wäre das für den englischen Erstligisten ein neuer Transferrekord.

Hat Beier überhaupt Lust?

Erst gestern war bekannt geworden, dass Brentford bereit sei, bis zu 70 Millionen im Gesamtpaket für den deutschen Nationalspieler hinzulegen. Die erste Offerte fällt offensichtlich etwas niedriger aus.

Das Problem: Beier muss sich erst mit einem solchen Transfer anfreunden, will eigentlich international spielen. Der BVB, der in Fábio Silva (23) offensiv nachlegen konnte, muss Beier nicht zwingend verkaufen, hat die Tür aber auch nicht völlig verschlossen. Auch Aston Villa bereitet ein Angebot vor, das dem Vernehmen nach bei 35 Millionen liegt.