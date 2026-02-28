Ordentliches Walter-Debüt

Die KSV Holstein konnte beim Comeback von Tim Walter einen wichtigen Punkt einheimsen. Beim 1:1 gegen Aufstiegsaspirant SV Elversberg zeigten die Störche an der Förde einen ordentlichen Auftritt und holten so einen wichtigen Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Walter wurde erst vor drei Tagen als Nachfolger von Marcel Rapp vorgestellt. In der Saison 2028/19 hatte er den Zweitligisten schon einmal recht erfolgreich geführt. Jetzt soll er mit den Norddeutschen den Abstieg verhindern.