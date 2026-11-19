Als Nico Schlotterbeck (26) seinen Vertrag bei Borussia Dortmund im April bis 2031 verlängerte, war bereits klar, dass es sich dabei nicht um ein Treuebekenntnis handelte. Die moderate Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro ermöglicht es Schlotterbeck, zu drei ausgewählten Klubs zu wechseln. Zu diesen zählt neben Real Madrid und dem FC Liverpool womöglich auch der FC Barcelona.

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Und die Blaugrana haben offenbar angebissen: Schlotterbeck ziert heute neben Lisandro Martínez (28/Manchester United) und Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand) die Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘. Im Bericht heißt es, dass einer der drei linksfüßigen Innenverteidiger schon im Winter zu Barça stoßen solle, um den Engpass in der Abwehr zu beheben.

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Dem Schlotterbeck-Gerücht widmet sich dann auch gleich Fabrizio Romano. Laut dem Transferinsider sind Barcelona, Real sowie weitere Klubs zwar tatsächlich an Schlotterbeck dran – einen Transfer mitten in der Saison hält Romano aber für unwahrscheinlich. „Wir werden sehen, was im Sommer passiert“, so der Italiener.

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Deco hält sich bedeckt

Für Barças Sportdirektor Deco ist Schlotterbeck ganz offenkundig ein spannender Spieler. Erst gestern wurde er bei Catalunya Ràdio auf Schlotterbeck angesprochen und antwortete mit einem Augenzwinkern aber vielsagend: „Es ist besser, nicht über ihn zu sprechen, sonst steigt nachher noch sein Preis.“