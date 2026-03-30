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FC-Boss bestätigt El Mala-Gespräche

von Lukas Weinstock - Quelle: Dreierkette
1 min.
Said El Mala mit fokussiertem Blick @Maxppp

Dem 1. FC Köln droht im Sommer der Abgang von Said El Mala (19). Im Podcast ‚Dreierkette‘ verrät der Aufsichtsratsvorsitzende Lionel Souque, dass im Hintergrund Gespräche laufen: „Ich kenne die Familie El Mala gut. Sie waren vor zwei Wochen bei mir im Büro – Vater, Mutter und die zwei Söhne. Sehr vernünftige Familie. Topspieler, ich glaube, dass auch Malek in Zukunft etwas werden kann bei uns. Man wird sehen, was passiert. Ich bin aber nicht der Mann, der entscheidet. Das macht Thomas Kessler als Geschäftsführer.“

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Brighton & Hove Albion wirbt intensiv um den Linksaußen, der dem Klub sogar schon seine Zusage gegeben haben soll. Souque wünscht sich einen Verbleib des Senkrechtstarters, dieser hängt jedoch von zwei Faktoren ab. „Ideal wäre, dass Said bleibt. Er hat erst 1.300 Minuten gespielt und ist schon der zweitbeste deutsche Torschütze der Bundesliga. Und er schießt keine Elfmeter. Das ist schon eine Leistung. So ein Spieler ist super. Er ist ein sehr guter Junge. Mich würde es freuen, wenn er länger bei uns bleibt. Ob er das möchte und wir uns das finanziell leisten können, wird man sehen“, so der Funktionär.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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