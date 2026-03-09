Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Bochum: Neuer Vertrag für Loosli?

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Noah Loosli im Einsatz für den VfL Bochum @Maxppp

Der VfL Bochum darf vielleicht langfristig mit Noah Loosli planen. Nach Informationen der ‚Bild‘ befinden sich der Zweitligist und der 29-jährige Schweizer im Austausch, um eine mögliche Vertragsverlängerung auszuhandeln. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger ist momentan nur noch bis zum Ende der Spielzeit an Bochum gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison mauserte sich Loosli zur Stammkraft beim VfL. Der Leistungsanstieg des Abwehrspielers sorgt nun dafür, dass die Bochumer versuchen, einen neuen Kontrakt zu vereinbaren. Alle Zweifel sind dem Bericht zufolge aber noch nicht ausgeräumt. Intern wird aktuell diskutiert, ob die Qualität von Loosli ausreicht, um in der kommenden Saison um den Aufstieg zu spielen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bochum
Noah Loosli

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Noah Loosli Noah Loosli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert