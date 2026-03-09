Bochum: Neuer Vertrag für Loosli?

Der VfL Bochum darf vielleicht langfristig mit Noah Loosli planen. Nach Informationen der ‚Bild‘ befinden sich der Zweitligist und der 29-jährige Schweizer im Austausch, um eine mögliche Vertragsverlängerung auszuhandeln. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger ist momentan nur noch bis zum Ende der Spielzeit an Bochum gebunden.

In der laufenden Saison mauserte sich Loosli zur Stammkraft beim VfL. Der Leistungsanstieg des Abwehrspielers sorgt nun dafür, dass die Bochumer versuchen, einen neuen Kontrakt zu vereinbaren. Alle Zweifel sind dem Bericht zufolge aber noch nicht ausgeräumt. Intern wird aktuell diskutiert, ob die Qualität von Loosli ausreicht, um in der kommenden Saison um den Aufstieg zu spielen.