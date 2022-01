Balogun zu Middlesbrough

Folarin Balogun wechselt auf Leihbasis zum FC Middlesbrough. Der englische Zweitligist sichert sich die Dienste des Angreifers vom FC Arsenal bis zum Saisonende und übernimmt dem Vernehmen nach lediglich 15 Prozent des Gehalts.

Boro-Trainer Chris Wilder freut sich auf die Verstärkung für Saisonhälfte zwei und weiß die Qualitäten des 20-Jährigen zu schätzen: „Er ist sehr beweglich, hat ein gutes Tempo und ist ein natürlicher Vollstrecker. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten.“

Welcome to #Boro, @Balogun! 👏



The Arsenal youngster joins on loan until the end of the season ✍️ #UTB