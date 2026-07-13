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Ablöse steht: Wätjen-Deal heute fix

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Kjell Wätjen beim Jubel für den VfL Bochum @Maxppp

Mittelfeldspieler Kjell Wätjen kehrt Borussia Dortmund nach elf Jahren im Verein den Rücken. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 20-Jährige den Medizincheck beim FC Midtjylland bereits absolviert und wird heute seinen Vertrag unterschreiben. Die Ablöse beläuft sich nach Informationen des Bezahlsenders inklusive Boni auf etwas mehr als drei Millionen Euro.

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Dem Vernehmen nach sichert sich der BVB außerdem eine Weitverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Beim dänischen Erstligisten trifft der zentrale Mittelfeldspieler wieder auf Mike Tullberg, der ihn einst bei den Schwarz-Gelben gefördert hatte. In der vergangenen Saison spielte Wätjen auf Leihbasis beim VfL Bochum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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