FCA bestätigt Wagner-Aus

Der FC Augsburg hat die Trennung von Cheftrainer Sandro Wagner offiziell bestätigt. In der Mitteilung ist von einer Vertragsauflösung „im gegenseitigen Einvernehmen“ die Rede. Geschäftsführer Michael Ströll sagt: „In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen. Für uns steht bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer das Wohl des FCA im Zentrum und deswegen sind wir zu diesem Entschluss gekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wagner, der nach 14 Spielen seinen Hut nimmt, erklärt: „Ich habe die Aufgabe beim FCA immer mit großer Energie und Leidenschaft ausgeübt. Wir wollten gemeinsam viel verändern, leider ist uns das in der kurzen Zeit nicht wie erhofft gelungen. Für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen möchte ich mich bedanken.“ Interimsweise bis zur Winterpause übernimmt Manuel Baum, der momentan als Direktor Entwicklung in Augsburg tätig ist.