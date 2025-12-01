Menü Suche
Kommentar 9
Offiziell Bundesliga

FCA bestätigt Wagner-Aus

von David Hamza - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Sandro Wagner grübelt @Maxppp

Der FC Augsburg hat die Trennung von Cheftrainer Sandro Wagner offiziell bestätigt. In der Mitteilung ist von einer Vertragsauflösung „im gegenseitigen Einvernehmen“ die Rede. Geschäftsführer Michael Ströll sagt: „In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen. Für uns steht bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer das Wohl des FCA im Zentrum und deswegen sind wir zu diesem Entschluss gekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Augsburg
Der FC Augsburg und Sandro #Wagner lösen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf. Manuel #Baum übernimmt bis zur Winterpause.
In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim fehlte allen Verantwortlichen der Glaube und die Überzeugung, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen.
Danke für Deine geleistete Arbeit und Deinen leidenschaftlichen Einsatz für unseren #FCA, Sandro!

👉ℹ️ Zur gesamten Meldung:
Bei X ansehen

Wagner, der nach 14 Spielen seinen Hut nimmt, erklärt: „Ich habe die Aufgabe beim FCA immer mit großer Energie und Leidenschaft ausgeübt. Wir wollten gemeinsam viel verändern, leider ist uns das in der kurzen Zeit nicht wie erhofft gelungen. Für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen möchte ich mich bedanken.“ Interimsweise bis zur Winterpause übernimmt Manuel Baum, der momentan als Direktor Entwicklung in Augsburg tätig ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Sandro Wagner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Sandro Wagner Sandro Wagner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert