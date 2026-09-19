Muhammed Damar macht kein Geheimnis aus seinem Frust über die verpasste U21-Nominierung. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät der 22-Jährige: „Ich hatte schon gehofft, dass ich dabei bin, weil ich einfach gute Spiele absolviert habe und Toni Di Salvo immer im Austausch mit mir war. Er hat gesagt, dass ich spielen muss, um einfach wieder dabei zu sein. Das habe ich zwar gemacht. Aber am Ende hat die Quote gefehlt. Das hat er mir einfach klar und deutlich gesagt, dass da einfach ein bisschen mehr kommen muss.“

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Die verpasste Chance nimmt der zentrale Mittelfeldspieler als Ansporn: „Die Einsatzquote ist da, aber die Trefferquote muss besser sein, um einfach ein Ausrufezeichen zu setzen. Gegen Darmstadt war der Tag, an dem ich sagen kann: Der Knoten ist geplatzt. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei bin.“ Damar kam bisher sechsmal für die U21-Auswahl des DFB zum Einsatz – zuletzt im November 2025. Am gestrigen Freitag gelang dem Rechtsfuß gegen den SV Darmstadt (5:1) sein erster Saisontreffer.