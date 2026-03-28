Kontakt besteht: Neuer Interessent für Brandt

Wenn ein Spieler mit der Erfahrung von Julian Brandt auf den Markt kommt, werden viele Klubs hellhörig. Noch zeichnet sich aber keine Tendenz ab, wie es bei Brandt weitergeht. Der 29-Jährige lässt sich nicht in die Karten schauen. Laut der ‚Bild‘ wird sich der Offensivspieler erst nach der Saison so richtig damit beschäftigen, wie es weitergehen könnte.

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Doch schon jetzt wagen die ersten Klubs Vorstöße, unter anderem hat der FC Arsenal Interesse bekundet. Und laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ könnte auch Italien zum Ziel für den ehemaligen deutschen Nationalspieler werden. Der Zeitung zufolge besteht zwischen der AS Rom und der Spielerseite bereits Kontakt.

Bei den Giallorossi würde Brandt womöglich in große Fußstapfen treten, da Paulo Dybala (32) vor dem ablösefreien Abgang steht. Auch Leihgabe Bryan Zaragoza (24) hat keine Zukunft mehr bei der Roma und kehrt zum FC Bayern zurück. Entsprechend gäbe es Platz in der Offensive. Noch ist aber Geduld gefragt, bis es bei Brandt zu einer Entscheidung kommt.