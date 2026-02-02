Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Erster Sommertransfer: Liverpool schnappt sich Jacquet

Während Manchester City für die Verpflichtung von Antoine Semenyo und Marc Guéhi im Winter fast 100 Millionen Euro in die Hand genommen hat, verzichtet der FC Liverpool im Januar auf Neuzugänge. Der erste Toptransfer für den Sommer ist allerdings bereits eingetütet.

von Remo Schatz - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Jérémy Jacquet im Einsatz für Rennes @Maxppp

Nach dem zurückliegenden Rekordsommer hatte der FC Liverpool im Winter keine Transfer-Ambitionen. Die Reds nutzen den Deadline Day stattdessen, um sich bereits auf die kommende Saison vorzubereiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von Stade Rennes wechselt Jérémy Jacquet an die Anfield Road und unterschreibt dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2031. Der FC Chelsea, der sich mit dem Innenverteidiger bereits handelseinig war, schaut damit in die Röhre.

Liverpool FC
We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance 🙌🔴
Bei X ansehen

Jacquet ist eine große französische Innenverteidiger-Hoffnung, für die U21-Nationalmannschaft kam er bislang fünfmal zum Einsatz. Im Herrenbereich sammelte Jacquet für Rennes bis heute 31 Pflichtspieleinsätze. Die Reds greifen für den 20-Jährigen tief in die Tasche, die Ablöse wird auf bis zu 70 Millionen Euro taxiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Rennes
Liverpool
Jérémy Jacquet

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Rennes Logo Stade Rennais FC
Liverpool Logo FC Liverpool
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert