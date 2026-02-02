Erster Sommertransfer: Liverpool schnappt sich Jacquet

Nach dem zurückliegenden Rekordsommer hatte der FC Liverpool im Winter keine Transfer-Ambitionen. Die Reds nutzen den Deadline Day stattdessen, um sich bereits auf die kommende Saison vorzubereiten.

Von Stade Rennes wechselt Jérémy Jacquet an die Anfield Road und unterschreibt dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2031. Der FC Chelsea, der sich mit dem Innenverteidiger bereits handelseinig war, schaut damit in die Röhre.

Jacquet ist eine große französische Innenverteidiger-Hoffnung, für die U21-Nationalmannschaft kam er bislang fünfmal zum Einsatz. Im Herrenbereich sammelte Jacquet für Rennes bis heute 31 Pflichtspieleinsätze. Die Reds greifen für den 20-Jährigen tief in die Tasche, die Ablöse wird auf bis zu 70 Millionen Euro taxiert.