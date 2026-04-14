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Bundesliga

Diese Stars wünscht sich Kovac beim BVB

Verhältnismäßig ungefährdet schippert Borussia Dortmund der Vizemeisterschaft entgegen, daran ändert auch die 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen nichts. Zeit für Niko Kovac, ein erstes Fazit zu ziehen, was dem BVB für ganz oben fehlt.

von Remo Schatz
1 min.
Niko Kovac macht weirde Bewegungen @Maxppp

Mit Jude Bellingham (22) verabschiedete sich 2023 der letzte große Superstar von Borussia Dortmund in Richtung Real Madrid. Transfers wie dieser oder auch Verpflichtungen von Ousmane Dembélé (28) oder Erling Haaland (25) haben den BVB in Europa auf eine neue Ebene katapultiert.

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Nicht nur die schwarz-gelben Fans vermissen diese Superstars, auch Trainer Niko Kovac. „Das, was wir sicherlich nicht haben, sind diese Spieler, die vielleicht der ein oder andere hier gerne sehen würde – mit den Extra-Skills“, so Kovac bei einer Talk-Runde von und mit Reiner Calmund, bei der auch BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke mitdiskutierte.

Kovac will nicht verhehlen, dass auch er gerne solche Spieler unter seinen Fittichen haben würde. „Ich glaube, das, was uns oder den Fans fehlt, ist vielleicht der Sancho, der Haaland, der Dembélé, der Reus“, so der 54-Jährige, der aber klarstellt: „Ich glaube, dass wir schon einen guten Job machen mit den Jungs, die wir haben. Die sind klasse und ich bin froh, dass ich mit denen arbeiten darf, aber wir wollen uns natürlich auch wieder verbessern.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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