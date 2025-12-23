Echeverri findet neuen Klub

Claudio Echeverri wird die Rückrunde in Spanien verbringen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Manchester City und der FC Girona auf eine Leihe des offensiven Mittelfeldspielers verständigt. Eine Kaufoption enthalte der Deal nicht.

Die Hinrunde hat der 19-Jährige bei Bayer Leverkusen verbracht. Bei der Werkself kam der Argentinier aber kaum zum Zug, weshalb das Leihgeschäft zur Wintertransferperiode beendet wird. Beim City-Partnerklub aus Katalonien soll nun alles besser werden.