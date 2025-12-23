Menü Suche
Echeverri findet neuen Klub

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Claudio Echeverri vor einer Partie @Maxppp

Claudio Echeverri wird die Rückrunde in Spanien verbringen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Manchester City und der FC Girona auf eine Leihe des offensiven Mittelfeldspielers verständigt. Eine Kaufoption enthalte der Deal nicht.

Die Hinrunde hat der 19-Jährige bei Bayer Leverkusen verbracht. Bei der Werkself kam der Argentinier aber kaum zum Zug, weshalb das Leihgeschäft zur Wintertransferperiode beendet wird. Beim City-Partnerklub aus Katalonien soll nun alles besser werden.

Premier League
La Liga
ManCity
Girona
Claudio Echeverri

Premier League Premier League
La Liga La Liga
ManCity Logo Manchester City FC
Girona Logo Girona
Claudio Echeverri Claudio Echeverri
