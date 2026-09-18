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UEFA Nations League

Klopp fragte bei Schalke-Star an

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Soufiane El-Faouzi hat den Ball im Blick @Maxppp

Vor der Nominierung seines ersten Aufgebots als Bundestrainer beschäftige sich Jürgen Klopp auch mit der Personalie Soufiane El-Faouzi (24). Nach Informationen der ‚Bild‘ informierte sich das „Klopp-Umfeld […] bei der Spielerseite und dem Verein […], ob er einer Nominierung grundsätzlich offen gegenüberstehen würde“.

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Der gebürtige Siegener El-Faouzi hätte sich laut ‚Bild‘ gut vorstellen können, für Deutschland aufzulaufen. Dazu kommt es jetzt aber nicht: El-Faouzi, der im Mai schon einmal in einem Testspiel für Marokko aufgelaufen war, wurde für die anstehenden Qualifikationsspiele im Afrika-Cup berufen. Kommt der Mittelfeldspieler zum Einsatz, ist eine Zukunft beim DFB endgültig vom Tisch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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