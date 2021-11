Barça: Xavi will Trincão zurück

Geht es nach Xavi, kommt Francisco Trincão früher als geplant zurück zum FC Barcelona. Wie die portugiesische Zeitung ‚Record‘ berichtet, wollen die Katalanen auf Geheiß ihres neuen Trainers zeitnah Gespräche mit den Wolverhampton Wanderers führen.

Denn eigentlich ist Trincão noch bis Saisonende von Barça zum englischen Erstligisten verliehen. Bei den Wolves kam der 21-Jährige bislang in neun Pflichtspielen zum Einsatz, nur an einem Tor war er direkt beteiligt. Trincão zeigt zwar gute Ansätze, in Sachen Effektivität muss der Portugiese aber noch deutlich zulegen.

Xavi will ihn in Barcelona dennoch so bald wie möglich einplanen können. Der 41-Jährige setzt auf zwei gelernte Flügelstürmer, die mit Tempo und Dribbelstärke für Gefahr über die Außenbahn sorgen sollen. Trincão traut er diese Rolle auf rechts wohl eher zu als Rechtsverteidiger Sergiño Dest, der zuletzt häufig auf dieser Position aushelfen musste.