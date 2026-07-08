Machtwort mit Hintertür: Letzter Versuch bei El Mala

Said El Mala (19) wird im laufenden Transferfenster nach aktuellem Stand der Dinge nicht in der vermeintlich besten Liga der Welt anheuern. Wie der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist, gab Mama Sabrina den Verantwortlichen des 1. FC Köln zu verstehen, dass ihr Sohn in diesem Sommer nicht nach England wechselt.

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Eine kleine Hintertür lässt die Beraterin des Bundesliga-Senkrechtstarters aber offen. Sollte ein absoluter Spitzenklub, „der international vertreten ist“, vorstellig werden, würde man sich mit einer Zusammenarbeit auseinandersetzen. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, dass ein entsprechender Verein Schritte für eine Verpflichtung in die Wege leitet.

Zudem führt die ‚Sport Bild‘ aus, dass Brighton & Hove Albion in Person von Cheftrainer Fabian Hürzeler einen „letzten Versuch“ wagen möchte, den Offensivspieler von einem Engagement auf der Insel zu überzeugen. Der deutsche Übungsleiter sei sich jedoch bewusst, dass ein Transfer „ohne Mitwirken der Mutter unwahrscheinlich ist“.

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Noch ein Jahr in Köln?

Somit verdichten sich die Anzeichen, dass El Mala kommende Saison noch in der Domstadt aufläuft. Der deutsche U21-Nationalspieler selbst kann sich einen Verbleib mittlerweile wieder vorstellen, zudem sind die Kölner nach dem Verkauf von Jakub Kaminski (24) an Benfica Lissabon nicht mehr zwingend auf die El Mala-Millionen angewiesen.