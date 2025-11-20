30 Millionen für Guendouzi?

Mattéo Guendouzi hat das Interesse zweier Premier League-Klubs auf sich gezogen. ‚Tuttomercatoweb.com‘ bringt Newcastle United und den AFC Sunderland bei der potenziellen Verpflichtung des Franzosen ins Spiel. Ein Transfer auf die Insel könnte Lazio Rom 25 bis 30 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Guendouzi war im Sommer 2023 von Olympique Marseille in die italienische Hauptstadt gewechselt und gehörte seitdem zu den Schlüsselspielern des Teams. In dieser Saison haben seine Leistungen allerdings nachgelassen, weshalb er nun mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Lazio-Trainer Maurizio Sarri möchte seinen Schützling im Januar ungern abgeben, doch ein Verkauf des 26-Jährigen würde den Römern erlauben, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.