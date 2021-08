Krajnc: „Ich will zur Fortuna zurück“

Luka Krajnc hat sich klar für eine Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf ausgesprochen. „Ich will zur Fortuna zurück“, positioniert sich der Innenverteidiger von Frosinone Calcio im Gespräch mit dem ‚Express‘, „[...] ich habe zwar auch noch andere Optionen. Wenn ich aber wählen kann, wähle ich definitiv Fortuna.“ Krajnc war in der vergangenen Spielzeit leihweise für die Düsseldorfer am Ball und bestritt 24 Saisonspiele.

Der Haken: Frosinone möchte vom Abgang des Slowenen profitieren, die Fortuna allerdings keine Ablöse zahlen. Alles hängt nun davon ab, ob sich Krajnc mit den Italienern auf eine Vertragsauflösung einigen kann. „Mir schreiben so viele Fans, dass ich doch bitte zurückkommen soll“, erzählt der 26-Jährige, „das will ich doch auch. Aber es ist eben leider nicht ganz so einfach.“