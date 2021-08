Foxes wollen Lookman leihen

Ademola Lookman steht vor einer möglichen Rückkehr in die Premier League. ‚The Athletic‘ zufolge befindet sich Leicester City mit RB Leipzig in Gesprächen über eine Leihe mitsamt Kaufoption. Demnach seien beide Klubs trotz einiger offener Details an einer baldigen Einigung interessiert.

Lookman hat seit Längerem keine Perspektive mehr in Leipzig. Die vergangene Saison verbrachte der 23-jährige Flügelspieler auf Leihbasis beim FC Fulham. Bei den Cottagers war der Rechtsfuß gesetzt und verbuchte in 34 Ligaspielen jeweils vier Treffer sowie vier Assists. An RB ist Lookman noch bis 2024 gebunden. Im Sommer 2019 hatten die Sachsen 18 Millionen Euro Ablöse an den FC Everton gezahlt.