Bayern verpflichtet Juve-Talent Pisano

Der FC Bayern hat sich einen Perspektivspieler aus Italien geangelt. Aus dem Nachwuchs von Juventus Turin wechselt das 16-jährige Sturmtalent Manuel Pisano an den Bayern-Campus. Der 1,87 Meter große Linksfuß ist aktueller italienischer U17-Nationalspieler und war für die Jugendmannschaft der Bianconeri seit 2019 aktiv.

„Manuel hat in seinem jungen Alter in Italien bereits bewiesen, welche Qualitäten er besitzt. Mit seiner Physis und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat er alle Fähigkeiten, die einen erfolgreichen Mittelstürmer auszeichnen. Wir freuen uns, dass er sich für seine nächsten Schritte beim FC Bayern entschieden hat und sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung“, freut sich so Holger Seitz, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus.