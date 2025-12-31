Fraulo hat unterschrieben

Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Oscar Fraulo trennen sich. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, hat der Däne bereits beim englischen Zweitligisten Derby County den Medizincheck erfolgreich absolviert und einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von etwas mehr als einer Million Euro.

Der 22-Jährige war nach seiner Leihe zum FC Utrecht in diesem Sommer zu den Fohlen zurückgekehrt, konnte sich aber weder unter Gerardo Seoane noch bei Eugen Polanski durchsetzen. In einem halben Jahr wäre sein Vertrag bei der Borussia ausgelaufen.