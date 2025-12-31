Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Fraulo hat unterschrieben

von Dominik Sandler - Quelle: Tipsbladet
Oscar Fraulo im Gladbach-Trikot @Maxppp

Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Oscar Fraulo trennen sich. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, hat der Däne bereits beim englischen Zweitligisten Derby County den Medizincheck erfolgreich absolviert und einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von etwas mehr als einer Million Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige war nach seiner Leihe zum FC Utrecht in diesem Sommer zu den Fohlen zurückgekehrt, konnte sich aber weder unter Gerardo Seoane noch bei Eugen Polanski durchsetzen. In einem halben Jahr wäre sein Vertrag bei der Borussia ausgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Championship
M'gladbach
Derby County
Oscar Fraulo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Championship Championship
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Derby County Logo Derby County
Oscar Fraulo Oscar Fraulo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert