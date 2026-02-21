Mainz eine „Tretertruppe“ | Kruse-Wirbel bei der Eintracht

Gift und Galle im Abstiegskampf

Der 1. FSV Mainz 05 und der Hamburger SV lieferten sich am Freitagabend eine Abstiegskampf-Schlacht. Das 1:1-Remis geriet nach Abpfiff jedoch schnell zur Nebensache, denn die Ruppigkeit der Partie schlug im Nachgang hohe Wellen. Stolze 29 Fouls verbuchten beide Teams zusammengerechnet. HSV-Verteidiger Miro Muheim fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Ich habe schon lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt. Dass die Schiedsrichter da nicht eingreifen, ist Wahnsinn und unverständlich.“

Mainz-Profi Phillip Tietz (28) konterte diese Aussage jedoch trocken: „Heute war es einfach ein intensives Spiel. Das gehört zum Fußball dazu, und das kann ich genauso zurückgeben. Beim HSV war es genauso, da nehmen sich beide Mannschaften nicht viel. Es war ein sehr intensives, zweikampfbetontes Spiel.“ Die Nullfünfer durften sich allerdings glücklich schätzen, die Partie vollzählig beendet zu haben. Denn sowohl Silas als auch Dominik Kohr (32) leisteten sich trotz Verwarnung weitere gelbwürdige Fouls. Muheim haderte mit den Entscheidungen des Schiedsrichters: „Das war ganz klar eine Gelbe Karte. Er hatte sehr viel Glück. Auch bei Silas (27) war es in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rote Karte. Das ist bitter. In Überzahl wäre vielleicht mehr möglich gewesen.“ Der 27-Jährige machte dem Team von Urs Fischer jedoch keinen Vorwurf: „Sie sind im Abstiegskampf – genau wie wir.“

Eintracht-Konter unter der Gürtellinie

Die ehemaligen Bundesliga-Stürmer Martin Harnik und Max Kruse attackierten SGE-Coach Albert Riera in ihrem Podcast scharf. „Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg“, ätzte Harnik. Kruse legte noch nach: „Ich habe das Gefühl, er überlegt sich jede Woche etwas Neues, um irgendwie richtig aufzufallen. Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show.“ Während sich der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor der heutigen Partie gegen den FC Bayern München (15:30 Uhr) gelassen präsentierte, wählte die Social Media-Abteilung der Hessen den Frontalangriff.

Die SGE schoss bei dem vieldiskutierten Tweet scharf gegen die ‚Bild‘: *„Liebe BILD_Eintracht, lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke.“ Riera hingegen antwortete deutlich souveräner. „Ich bin nicht hier, um jemanden zu kritisieren. Aber man muss eines wissen: Wenn man spricht, besonders als Person des öffentlichen Lebens, gibt es immer ein Für und Wider. Man hat Hater und man hat Leute, die einen mögen.“