Hannover 96 hat einen neuen Sportdirektor. Ab sofort zeichnet sich am Maschsee Gabor Ruhr verantwortlich „für die Lizenzmannschaft, die Kaderplanung und das Scouting sowie die 96-Akademie“. Der 38-Jährige kommt vom englischen Zweitligisten Norwich City, wo er als Head of Scouting tätig war.

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Ruhr war zuvor in ähnlichen Positionen beim 1. FC Köln, Hertha BSC sowie Eintracht Frankfurt aktiv. „Gabor Ruhr erfüllt das Wunschprofil, das wir definiert haben, in vollem Umfang. Er ist ein moderner Sportdirektor mit einem breiten Netzwerk und hat in mehreren Gesprächen mit einer hohen Wissensqualität, einer weitreichenden Expertise in allen relevanten Bereichen und einer großen Klarheit in seinen Gedanken und Ansätzen überzeugt“, so Aufsichtsratsvorsitzender Martin Kind.