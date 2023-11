Milan-Veto: Grillitsch „ein bisschen sauer“

Florian Grillitsch wäre im Sommer 2021 gerne zum AC Mailand gewechselt. Zwar sei er der TSG Hoffenheim „überhaupt nicht“ nachtragend, dass dem Wechsel kurz vor knapp der Riegel vorgeschoben wurde, so Grillitsch im ‚kicker‘, allerdings war er „damals schon ein bisschen sauer“. Der Mittelfeldspieler erklärt: „Das war eine Kategorie Verein, von der wohl jeder Fußballer in seiner Karriere einmal träumt. Die Möglichkeit hat bestanden, aber der Verein hat anders entschieden, und ich hatte das zu akzeptieren. Es bringt ja auch nichts, so einer Situation jahrelang nachzutrauern.“

Ein Jahr später schloss sich Grillitsch dann Ajax Amsterdam an, in diesem Sommer kehrte der Österreich zurück zur TSG. Der 28-Jährige erläutert: „Für mich war nur wichtig: Wo passe ich sofort am besten in die Mannschaft, und wo kann ich direkt wieder Leistung bringen? In Hoffenheim kannte ich bereits sämtliche Strukturen und die handelnden Personen, und brauchte ich keine Eingewöhnung.“