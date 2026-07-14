Auf der Suche nach defensiver Verstärkung ist der FC Schalke 04 offenbar in Spanien fündig geworden. Wie ‚Tribuna Deportiva‘ berichtet, beschäftigen sich die Knappen mit Cenk Özkacar vom FC Valencia, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim 1. FC Köln unter Vertrag stand und in 25 Bundesligapartien für die Domstädter auflief.

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Der 25-jährige Innenverteidiger steht zwar noch bis 2028 bei den Spaniern unter Vertrag, soll aber abgegeben werden. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Die Entscheidung soll offenbar relativ zeitnah getroffen werden, Özkacar ist nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Girona gereist und trainiert in Valencia individuell.

Auch Paderborn und Elversberg dran

Neben Schalke sind mit dem SC Paderborn und die SV Elversberg auch die anderen beiden Bundesliga-Aufsteiger an dem neunfachen Nationalspieler dran. Der Linksfuß besticht durch sein solides Passspiel und gute Positionierung, hat jedoch leichte Schwächen, was das Tempo anbelangt.

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Auf Schalke stehen mit Mertcan Ayhan (19), Hasan Kurucay (28), Nikola Katic (29) und Timo Becker (29) derzeit vier nominelle Innenverteidiger unter Vertrag. Dennoch soll laut Trainer Miron Muslic noch mindestens ein weiterer kommen. Unklar ist, ob Ayhan nach seiner starken vergangenen Saison im Klub gehalten werden kann.

Die Wunschlösung ist eigentlich Igor Julio von Brighton & Hove Albion. Der Poker um den 28-Jährigen zieht sich jedoch bereits seit einer geraumen Weile. Mit PAOK Saloniki hat der Ruhrpottklub zudem einen starken Konkurrenten erhalten. Finanziell wird eine Verpflichtung des Brasilianers daher schwierig. Özkacar wäre eine deutlich kostengünstigere Alternative.