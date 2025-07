Ruiz von PSG in die Premier League?

Paris St. Germain könnte Fabián Ruiz verlieren. Nach FT-Informationen sind verschiedene Klubs aus der Premier League, darunter Manchester United, am zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Auch Al Nassr aus Saudi-Arabien würde den Spanier gerne verpflichten.

PSG setzt seinerseits alles daran, den 29-Jährigen in den eigenen Reihen zu halten. Vertraglich ist Ruiz noch bis 2027 an den französischen Meister gebunden und neben João Neves (20) und Vitinha (25) die dritte Säule im Zentrum. In der vergangenen Saison feierte Ruiz mit Paris seinen ersten Titel in der Champions League.