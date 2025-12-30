SGE: Santos-Überraschung bahnt sich an

Anfang der Saison legte sich Eintracht Frankfurt auf Kauã Santos als unumstrittene Nummer eins fest. Das Problem: Der Brasilianer war von seiner Topform nach seinem Kreuzbandriss meilenweit entfernt, weshalb die Verantwortlichen reagierten und im Oktober Sommerneuzugang Michael Zetterer (30) in den Kasten beorderten. Doch im Winter könnte es im Tor der Adlerträger zu einer erneuten Wachablösung kommen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, denkt man bei der SGE darüber nach, Santos ab Januar wieder Spiele zu gewähren. Sogar die dauerhafte Rückkehr ins Tor liege im Bereich des Möglichen.

Trainer Dino Toppmöller sieht den 22-Jährigen auf einem guten Weg: „Wir sind froh, dass Kauã wieder richtig gut in Form ist. Er trainiert richtig gut und hat das absolute Vertrauen in sein Knie wieder.“

Die Frankfurter Gedankenspiele kommen auch vor dem Hintergrund einer zukünftigen Ablöse, schließlich möchte man den Brasilianer in Zukunft einmal für viel Geld verkaufen. Anfang des Monats stellte Al Qadsiah der Eintracht nach FT-Informationen bereits 40 Millionen Euro in Aussicht, vorerst soll Santos seine nächsten Schritte aber am Main gehen.