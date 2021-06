SVW: Baumann kommentiert Trubel um Anfang

Frank Baumann kann das Medienecho auf die Verhandlungen um Markus Anfang nicht verstehen. „Ich konnte die Aufregung und Falschinformationen der letzten Tage in keinster Weise nachvollziehen“, sagte Werder Bremens Sportchef auf der heutigen Pressekonferenz. Jüngst hatte der ‚kicker‘ berichtet, der SV Darmstadt 98 habe ein erstes Angebot in Höhe von 200.000 Euro als Frechheit empfunden und der Deal drohe zu platzen. Am gestrigen Dienstag ging der Wechsel dann doch über die Bühne, dem Vernehmen nach für eine Ablöse von 500.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baumann schildert: „Es gab ein Angebot von uns, ein schriftliches Gegenargument aus Darmstadt und dann haben wir an einem Tisch verhandelt und eine faire Lösung gefunden. Es wäre ja auch ein schlechtes Zeichen, wenn der SVD nicht um seinen Trainer gekämpft hätte.“ Mit Anfang habe der Bundesliga-Absteiger seine „Wunschlösung bekommen. […] Wir erwarten von einem Werder-Trainer einen offensiven, attraktiven Spielstil, die Weiterentwicklung unserer Spieler und das Vertreten unserer Werte nach außen.“