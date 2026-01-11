Menü Suche
Liverpool verkündet schlimme Bradley-Verletzung

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Conor Bradley für Liverpool im Einsatz @Maxppp

Unter Umständen ist die Saison für Conor Bradley gelaufen. Wie der FC Liverpool offiziell kommuniziert, hat sich der Rechtsverteidiger eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen, wegen der er sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen wird. Laut ‚The Athletic‘ hat sich der 22-Jährige zwar nicht das Kreuzband gerissen, dafür aber Schäden an Knochen und Bändern erlitten.

Liverpool FC
Liverpool FC can confirm Conor Bradley has sustained a significant knee injury.
Die Blessur hatte sich der Nordire (30 Länderspiele) beim jüngsten 0:0 gegen den FC Arsenal ohne Fremdeinwirkung zugezogen. Viral ging die Szene vor allem, weil Gegenspieler Gabriel Martinelli (24) den am Boden liegenden und sichtlich verletzten Bradley vom Spielfeld schieben wollte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
