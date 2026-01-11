Liverpool verkündet schlimme Bradley-Verletzung

Unter Umständen ist die Saison für Conor Bradley gelaufen. Wie der FC Liverpool offiziell kommuniziert, hat sich der Rechtsverteidiger eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen, wegen der er sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen wird. Laut ‚The Athletic‘ hat sich der 22-Jährige zwar nicht das Kreuzband gerissen, dafür aber Schäden an Knochen und Bändern erlitten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Blessur hatte sich der Nordire (30 Länderspiele) beim jüngsten 0:0 gegen den FC Arsenal ohne Fremdeinwirkung zugezogen. Viral ging die Szene vor allem, weil Gegenspieler Gabriel Martinelli (24) den am Boden liegenden und sichtlich verletzten Bradley vom Spielfeld schieben wollte.