Arminia: Trainersuche vor dem Abschluss

Hat Arminia Bielefeld einen Nachfolger für Trainer Mitch Kniat gefunden? Die ‚Neue Westfälische‘ berichtet, dass sich die Suche des Zweitligisten vor dem Abschluss befindet – weit oben auf der Liste stehe Oliver Kirch. Der 43-Jährige trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als aktiver Spieler war Kirch 77 Mal für Arminia am Ball. Eine weitere Traineroption auf der Alm soll Olaf Janßen sein, der Ende März beim SV Sandhausen gehen musste. Laut dem ‚Westfalen-Blatt‘ ist zudem Danny Galm vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering ein Kandidat.