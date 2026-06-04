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2. Bundesliga

Arminia: Trainersuche vor dem Abschluss

von David Hamza - Quelle: Neue Westfälische | Westfalen-Blatt
Oliver Kirch macht ein schiefes Gesicht @Maxppp

Hat Arminia Bielefeld einen Nachfolger für Trainer Mitch Kniat gefunden? Die ‚Neue Westfälische‘ berichtet, dass sich die Suche des Zweitligisten vor dem Abschluss befindet – weit oben auf der Liste stehe Oliver Kirch. Der 43-Jährige trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

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Als aktiver Spieler war Kirch 77 Mal für Arminia am Ball. Eine weitere Traineroption auf der Alm soll Olaf Janßen sein, der Ende März beim SV Sandhausen gehen musste. Laut dem ‚Westfalen-Blatt‘ ist zudem Danny Galm vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering ein Kandidat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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