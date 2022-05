Bremen macht Wiederaufstieg klar | HSV in der Relegation

Im Tabellenkeller der zweiten Liga standen schon vor diesem letzten Spieltag alle sportlichen Entscheidungen fest. Dynamo Dresden muss in die Relegation, Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt steigen direkt ab. Einzig offen war, wer dem FC Schalke direkt in die Bundesliga nachfolgt.

Die Königsblauen veredelten ihre Saison dank des 2:1-Siegs über den 1. FC Nürnberg. mit dem Gewinn der Zweitligameisterschaft. Werder Bremen machte dank der Tore seines Erfolgssturms Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch den Wiederaufstieg perfekt und gewann sein Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 2:0.

Hamburg zittert sich zum Sieg

Auf Platz drei hat es der Hamburger SV nach einer dramatischen Partie gegen Hansa Rostock geschafft. Die Gastgeber aus dem Ostseestadion gingen früh in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte der HSV dann allerdings die Partie dank drei Toren, ehe es Hansa mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 kurz vor Abpfiff noch einmal spannend machte.

Am kommenden Donnerstag (20:30 Uhr) steigt das Hinspiel der Relegation im Berliner Olympiastadion. Das Rückspiel findet am Montag den 23. Mai (20:30 Uhr) statt.

