Gnabry-Schock: WM-Teilnahme auf der Kippe?

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf Serge Gnabry (30) verzichten. Wie die Münchner offiziell bekanntgeben, hat sich der Offensivspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.

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Gnabry werde „für längere Zeit“ nicht zur Verfügung stehen, genauere Angaben zur Ausfalldauer macht der Rekordmeister nicht.

In dieser Saison kommt Gnabry auf 37 Pflichtspieleinsätze (zehn Tore, elf Assists). Auch in der DFB-Elf war der 59-fache Nationalspieler zuletzt gesetzt.

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Ob nun eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer in Gefahr ist, bleibt vorerst offen. Schon die WM 2018 und EM 2024 hatte Gnabry verletzungsbedingt verpasst.