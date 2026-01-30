Meuterei bei Real | Müllers Zweifel am DFB-Team

Nerven liegen blank

Das einst so stolze Real Madrid kommt in dieser Saison einfach nicht zur Ruhe. Álvaro Arbeloa ist erst seit wenigen Wochen da, erfährt aber gerade am eigenen Leib, wieso Xabi Alonso letztlich gescheitert ist. Nach der bitteren 2:4-Niederlage gegen Benfica Lissabon, wegen der die Königlichen in die Play-offs müssen, herrscht mal wieder Chaos. Der Radiosender ‚Cadena Cope‘ berichtet, dass vor allem Arda Güler und Franco Mastantuono genervt sind von Arbeloa. Insbesondere, weil er sie ständig schon früh auswechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Güler hatte sich am Mittwoch in Lissabon bei seiner Auswechslung auch lautstark beschwert. Er und Mastantuono fühlen sich ungerecht behandelt. Das gleiche soll auch für Aurélien Tchouaméni gelten. Die ersten drei Spieler meutern also schon wieder bei Real Madrid. Gut für Arbeloa: Es sind nicht die ganz großen Stars. Dem Übungsleiter liegt viel daran, die Gunst von Vinicius Junior, Kylian Mbappé und Co. für sich zu gewinnen. Klar ist aber auch: Wenn er am Ende nur einige wenige Stars hinter sich hat, dann wird es mit dem Mannschaftserfolg nichts. Arbeloa versucht auf Teufel komm raus, Alonsos Fehler nicht zu wiederholen. Er merkt dabei bisher aber offenbar nicht, dass er andere Teile der Kabine damit automatisch verliert. Ein Spiel mit dem Feuer.

Titel-Thomas zweifelt

Thomas Müller ist bekannt für seine flapsigen Sprüche und klaren Meinungen. Im Interview mit ‚Sky‘ gab der Weltmeister von 2014 jetzt eine Einschätzung zur deutschen Nationalmannschaft ab. Dabei zeigte sich der 36-Jährige zumindest mal skeptisch: „Wir haben das Potenzial, jeden zu schlagen, aber auch das Potenzial, gegen jeden verlieren zu können. Wir als Fußballnation hoffen natürlich darauf, dass diese Stabilität einkehrt und wir nicht nur diese Potenzialspieler haben, sondern wirklich Spieler, die bei internationalen Topklubs prägende Figuren sind – wie etwa Jo Kimmich oder ein Antonio Rüdiger.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine eher zurückhaltende Prognose angesichts zahlreicher Nationalspieler, die mittlerweile in der Premier League und im Ausland bei absoluten Topklubs spielen. „Spieler wie Musiala, Wirtz, auch Woltemade: Das sind super talentierte Spieler, genial in ihren Aktionen, die jetzt schon prägend sein können und auch prägend sein werden. Aber da spüre ich jetzt noch nicht, dass sie schon richtig titelreif sind“, so Müller. In einem halben Jahr kann die DFB-Elf die Bayern-Legende Lügen strafen. Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.