Womöglich schlägt Renato Sanches seine Zelte schon bald in Brasilien auf. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat die besten Chancen auf den Zuschlag derzeit Corinthians, das dem Mittelfeldspieler ein zweites konkretes Angebot unterbreitet hat. Auch andere Klubs aus ersten brasilianischen Liga zeigen sich interessiert.

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Der Portugiese, für den der FC Bayern vor zehn Jahren 35 Millionen Euro bezahlt hatte, ist seit Anfang September ablösefrei. Ein Wechsel zum interessierten FC Getafe ist nicht zustande gekommen. Da die Angebote aus Europa mittlerweile ausbleiben, zeigt sich der 29-Jährige inzwischen offen für den Schritt nach Südamerika.