Fünf Fakten über Bayern-Kandidat Asllani

Langer Anlauf

Obwohl Fisnik Asllani im Jugendbereich für Union Berlin nach Belieben knipste, brauchte er lange, um im deutschen Profifußball anzukommen. Zwar steht er schon seit 2020 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, Verletzungen warfen ihn jedoch immer wieder zurück. Drei Lehrjahren in der Regionalliga folgte eine Leihsaison in Österreich bei Austria Wien. Dass gerade einmal zwei Jahre später der FC Bayern anklopfen würde, war da noch nicht absehbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Steiler Aufstieg

Den wichtigsten Schritt ging Asllani dann im Sommer 2024. Bei der SV Elversberg traf er auf Talententwickler Horst Steffen, der das Potenzial seines Schützlings entfaltete. 18 Tore und neun Vorlagen in 33 Spielen steuerte Asllani zum Fast-Aufstieg bei und konservierte seine Verfassung auch für die Bundesliga. Zurück in Hoffenheim ist der 23-Jährige gesetzt. Nach neun Pflichtspielen der laufenden Saison stehen sechs Tore und zwei Assists zu Buche.

Stärken & Schwächen

Asllani verkörpert einen modernen und ziemlich gefragten Stürmertyp. Dank seiner 1,91 Meter ist er physisch präsent, verfügt aber auch über eine starke Ballbehandlung, Spielverständnis und Auge für den Nebenmann. Seinen Torriecher bewies Asllani auf allen Levels, auf denen er spielte. Was ihm abgeht, ist Tempo: Gerade einmal 31,76 km/h beträgt in der laufenden Saison sein Topspeed. Damit ist er noch langsamer als Bayern-Topstar Harry Kane (32,12 km/h).

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausstiegsklausel

Im vergangenen Sommer waren bereits zahlreiche Bundesligisten hinter Asllani her. Die TSG zeigte ihm aber die richtige Perspektive auf und verlängerte mit dem Sturmtalent bis 2029. Teil des Deals ist eine Ausstiegsklausel in moderater Höhe. Der genaue Betrag ist ein bislang gut gehütetes Geheimnis. Klar ist: Ein Schnäppchen-Preis macht Asllani noch interessanter. Auch sein Traumklub FC Barcelona soll bereits aufmerksam geworden sein.

DFB geht leer aus

Geboren in Berlin, aufgewachsen mit kosovarischen Wurzeln: Asllani hat in jungen Jahren gleich zwei Nationaltrikots getragen. Nach Einsätzen für die deutsche U18 und U20 entschied er sich für das A-Nationalteam des Kosovo. Mittlerweile hat er schon zehn Spiele auf dem Buckel. Eine Rückkehr zum DFB ist somit nicht mehr möglich. Ob sich Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt schon darüber ärgert?